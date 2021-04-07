Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0548331,71HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0507981,62VEM Kamu Dış...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0548331,71
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0507981,62
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1037801,49
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0566861,11
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0993511,04
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0102200,09
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0102840,06
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0228290,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0201061,70
VEM Birinci Değişken EYF0,0489300,79
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1227620,66
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0814750,52
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1103510,44
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0307280,23
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0278550,18
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0136720,04
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0153510,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0487410,84
VEM Altın Katılım EYF0,0506170,83
ZEM Altın Katılım EYF0,0484990,80
HEM Altın Katılım EYF0,0299100,78
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0445390,77
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0266850,05
HEM Para Piyasası EYF0,0256870,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0741600,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0782570,05
VEM Para Piyasası EYF0,0704140,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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