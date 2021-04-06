BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0942981,37Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,1036171,34Cigna Sağlık Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0942981,37
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,1036171,34
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0143961,32
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0421831,31
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0972881,30
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0193700,92
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0228220,88
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0100390,68
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0102110,30
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0102780,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0511262,64
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0584111,54
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0276891,51
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0985361,45
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1743481,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1426691,60
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1098721,59
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1972131,56
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0354571,52
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0283181,33
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0414201,69
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0287971,66
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0499381,47
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0708081,33
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0306571,26
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0486541,30
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0471511,29
NN Hay. Em. Altın EYF0,0292571,29
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0460981,29
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0157171,29
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0242990,06
ZEM Para Piyasası EYF0,0284780,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0266710,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0729840,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0697620,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 15:47:17. #1.14#
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