BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0942981,37Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,1036171,34Cigna Sağlık Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094298 1,37 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,103617 1,34 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,014396 1,32 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,042183 1,31 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,097288 1,30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019370 0,92 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022822 0,88 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010039 0,68 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010211 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010278 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,051126 2,64 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,058411 1,54 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,027689 1,51 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,098536 1,45 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,174348 1,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,142669 1,60 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,109872 1,59 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,197213 1,56 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,035457 1,52 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028318 1,33 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041420 1,69 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028797 1,66 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049938 1,47 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070808 1,33 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030657 1,26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048654 1,30 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047151 1,29 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029257 1,29 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,046098 1,29 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,015717 1,29 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024299 0,06 ZEM Para Piyasası EYF 0,028478 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026671 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,072984 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,069762 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara