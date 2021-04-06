BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0942981,37Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,1036171,34Cigna Sağlık Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094298
|1,37
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,103617
|1,34
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,014396
|1,32
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,042183
|1,31
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,097288
|1,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019370
|0,92
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022822
|0,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010039
|0,68
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010211
|0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010278
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,051126
|2,64
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,058411
|1,54
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027689
|1,51
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,098536
|1,45
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,174348
|1,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,142669
|1,60
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,109872
|1,59
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,197213
|1,56
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,035457
|1,52
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028318
|1,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,041420
|1,69
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028797
|1,66
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049938
|1,47
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070808
|1,33
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,030657
|1,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048654
|1,30
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047151
|1,29
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029257
|1,29
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,046098
|1,29
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,015717
|1,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024299
|0,06
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,028478
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026671
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,072984
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,069762
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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