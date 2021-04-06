Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,035156-0,27NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,071357-0,26BNP Paribas Cardif Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,035156-0,27
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,071357-0,26
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,033699-0,25
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,076939-0,25
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,019986-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,017405-0,73
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017236-0,73
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,017932-0,59
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,018530-0,49
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,019573-0,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Burak Deniz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:05:49. #1.14#
title