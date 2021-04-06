Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,035156-0,27NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,071357-0,26BNP Paribas Cardif Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035156 -0,27 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071357 -0,26 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033699 -0,25 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,076939 -0,25 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,019986 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017405 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017236 -0,73 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017932 -0,59 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018530 -0,49 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019573 -0,43 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara