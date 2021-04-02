BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0767301,44Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0740721,34Allianz Yaşam ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0767301,44
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0740721,34
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0350081,26
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0731021,04
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0336331,02
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0227290,28
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0100100,26
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0193100,15
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0101950,14
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0102610,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0703702,88
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0681222,75
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1318252,65
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0794232,64
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0306252,60
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0171573,14
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0173153,00
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0178792,87
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0177012,53
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0187752,28
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0489661,89
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0695421,84
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0282481,66
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0406181,66
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0398850,81
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
VEM Para Piyasası EYF0,0702450,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0738330,06
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0266190,06
ZEM Para Piyasası EYF0,0284240,06
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0696280,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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