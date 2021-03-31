En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,56 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,38 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 2,08 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,56 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,38 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 2,08 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,059177 2,56 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031340 2,38 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,055129 2,08 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,068122 2,05 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,103570 1,97 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054700 1,93 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,049182 1,90 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,014415 1,89 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,081537 1,89 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,095694 1,86 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip