En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,93 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 4,90 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 4,37 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,93 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 4,90 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 4,37 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0669434,93
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0705234,90
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0551214,37
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0474774,28
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0672304,17
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0275724,13
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0396334,11
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0340883,73
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0948793,70
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0172683,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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