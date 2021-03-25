En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,93 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 4,90 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 4,37 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.