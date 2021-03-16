BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

16.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:43
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,100145-0,53HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,049149-0,46ZEM Kamu...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,100145-0,53
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,049149-0,46
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,052713-0,40
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092971-0,33
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096438-0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019105-0,07
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,022366-0,04
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010023-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
HEM Hisse Senedi EYF0,027989-0,52
VEM Hisse Senedi EYF0,109365-0,52
ZEM Hisse Senedi EYF0,029058-0,51
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,086747-0,49
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,144041-0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,033023-0,50
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,032881-0,49
HEM Dinamik Değişken EYF0,026161-0,43
VEM Dinamik Değişken EYF0,076673-0,43
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,023467-0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028889-0,40
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,014706-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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