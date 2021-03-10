BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

10.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:28
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1391931,13Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1384891,10Allianz Hayat Em. K.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1391931,13
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1384891,10
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0947771,10
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1029711,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0919291,02
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0190710,97
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0099360,86
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0222460,60
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0100720,42
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0101200,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0450625,20
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0677551,33
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0330441,22
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0868881,17
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0588081,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1171301,31
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF0,0218640,96
Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF0,1104280,92
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0172460,88
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1046590,88
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0416811,19
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0289611,18
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0497891,07
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0703751,03
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0294590,80
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0436990,77
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0427270,77
NN Hay. Em. Altın EYF0,0270990,77
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0436870,76
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0450760,76
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0721700,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0291160,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0773320,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0730820,04
HEM Para Piyasası EYF0,0253810,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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