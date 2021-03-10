BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1391931,13Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1384891,10Allianz Hayat Em. K.