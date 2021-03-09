BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

09.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:58
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0526660,64Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0526660,64
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0652200,52
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0559360,45
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0738760,44
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0139070,41
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0188870,36
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0221130,23
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0550841,16
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0668651,12
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0269580,79
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0145631,48
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0327621,35
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0761101,22
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1335310,74
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1037490,69
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0289931,05
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0147110,38
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0310110,27
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0272900,16
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0318470,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0444661,03
VEM Altın Katılım EYF0,0461841,03
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0447351,00
NN Hay. Em. Altın EYF0,0268931,00
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0433561,00
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0729620,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0740030,06
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0240150,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0263530,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0291040,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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