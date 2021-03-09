BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
09.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:58
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0526660,64Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,052666
|0,64
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,065220
|0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,055936
|0,45
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,073876
|0,44
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013907
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018887
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022113
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,055084
|1,16
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066865
|1,12
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026958
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014563
|1,48
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032762
|1,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,076110
|1,22
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,133531
|0,74
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,103749
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028993
|1,05
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,014711
|0,38
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,031011
|0,27
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,027290
|0,16
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,031847
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044466
|1,03
|VEM Altın Katılım EYF
|0,046184
|1,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044735
|1,00
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026893
|1,00
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043356
|1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072962
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,074003
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024015
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026353
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029104
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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