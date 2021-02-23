Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0918020,27MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0495590,21NN Hay.