Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

23.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:16
Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0918020,27MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0495590,21NN Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0918020,27
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0495590,21
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0706150,18
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0887790,16
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0955960,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0585531,40
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0631751,16
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0586170,77
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1003380,31
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0353750,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0137721,17
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0230420,61
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,0247410,41
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0245190,35
HEM Katılım Katkı EYF0,0267520,34
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0142721,23
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0267640,53
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0284720,48
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0305640,43
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0686750,34
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0431550,97
VEM Altın Katılım EYF0,0447300,80
ZEM Altın Katılım EYF0,0430340,79
HEM Altın Katılım EYF0,0266460,79
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0414590,75
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0261960,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0289330,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0735520,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0662770,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0717150,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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