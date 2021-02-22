BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

22.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:24
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,046843-0,01Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,046843-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,052063-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013613-0,26
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,022903-0,15
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,031888-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,044110-0,39
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,041673-0,38
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,045900-0,38
NN Hay. Em. Altın EYF0,025841-0,38
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,041692-0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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