En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

12.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:43
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0457721,55
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0569521,24
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0580011,10
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0394310,66
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0987670,50
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0352350,30
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0484220,27
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0684460,26
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1073110,22
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0332290,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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