En fazla kazandıran BES fonları
12.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:43
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,045772
|1,55
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056952
|1,24
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,058001
|1,10
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,039431
|0,66
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,098767
|0,50
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035235
|0,30
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048422
|0,27
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068446
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,107311
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,033229
|0,19
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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