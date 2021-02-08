En fazla kazandıran BES fonları
08.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:36
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,28 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,25 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,28 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,25 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061983
|0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,082428
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037625
|0,25
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050045
|0,25
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079561
|0,25
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,021251
|0,22
|Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF
|0,046171
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052448
|0,20
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020538
|0,20
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,022122
|0,19
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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