En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,28 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,25 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF" oldu.