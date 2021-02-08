En fazla kazandıran BES fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

En fazla kazandıran BES fonları

08.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:36
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,28 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,25 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,28 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,25 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0619830,28
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0824280,27
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0376250,25
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0500450,25
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0795610,25
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,0212510,22
Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF0,0461710,21
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0524480,20
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0205380,20
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,0221220,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Faik Öztrak Meral Akşener Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Hakan Kutlu Serdar Aziz Ünal Karaman
Tüm Haberler Cuma İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 14:55:04. #1.15#
title