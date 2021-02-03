En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

03.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:42
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,42 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,02 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,94 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,42 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,02 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,94 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0808902,42
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0966272,02
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0402091,94
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0279481,93
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1268451,46
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0323691,35
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1577431,34
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1178741,33
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0511161,30
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0363101,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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