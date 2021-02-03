En fazla kazandıran BES fonları
03.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:42
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,42 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,02 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,94 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,42 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,02 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,94 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,080890
|2,42
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,096627
|2,02
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040209
|1,94
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027948
|1,93
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,126845
|1,46
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,032369
|1,35
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,157743
|1,34
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,117874
|1,33
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051116
|1,30
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,036310
|1,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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