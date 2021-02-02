En fazla kazandıran BES fonları
02.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:34
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,02 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,63 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,02 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,63 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055530
|2,02
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,059947
|1,63
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,043571
|1,54
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,105891
|1,37
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,035622
|1,37
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,105376
|1,36
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,078975
|1,27
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,125024
|1,17
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,039938
|1,05
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,168257
|1,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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