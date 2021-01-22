Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

22.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:50
Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0209100,05AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0744150,05Cigna Sağlık Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0209100,05
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0744150,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0111320,04
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0633280,04
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0815830,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0610820,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0328280,77
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,0220910,19
Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF0,0459010,13
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0173170,07
Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF0,0180370,05
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0133200,05
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0235320,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0714780,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0717910,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0675830,04
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0316300,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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