Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0209100,05AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0744150,05Cigna Sağlık Hay.