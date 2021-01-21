BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

21.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:12
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0787730,18Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0815490,17Allianz Hayat Em. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0787730,18
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0815490,17
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0494570,16
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0310700,16
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0371890,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0185090,20
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0219940,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0610141,23
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0837471,02
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0545690,75
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1231000,69
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1647150,69
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1325291,00
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1042970,98
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1869120,97
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0327100,95
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0491010,70
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0684360,26
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0204370,26
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0482430,23
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0294030,21
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0280130,16
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0464740,54
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0454900,53
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0478620,53
NN Hay. Em. Altın EYF0,0288300,53
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0465190,53
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0235200,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0724640,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0714460,05
HEM Para Piyasası EYF0,0248640,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0675530,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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