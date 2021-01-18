Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

18.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:00
Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika ekonomi haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0309910,16Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0309910,16
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0111140,14
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0257540,14
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0240730,13
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0208910,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0141911,30
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,0219220,49
VEM Temkinli Değişken EYF0,0302670,12
HEM Temkinli Değişken EYF0,0168860,11
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF0,0124360,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0290410,32
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0268940,10
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0133060,09
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0298030,05
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,0292660,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0475180,62
NN Hay. Em. Altın EYF0,0286260,62
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0473500,61
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0461910,61
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0508130,61
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0674580,13
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0315740,13
HEM Para Piyasası EYF0,0248330,13
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0716600,13
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0257800,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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