Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika ekonomi haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0309910,16Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç.