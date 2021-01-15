BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

15.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:40
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0240420,04Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0240420,04
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0729680,04
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0263190,04
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0631930,00
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0468541,15
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0540270,41
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0587220,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,0245930,18
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0388260,17
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,0218150,14
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0186650,12
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF0,0166880,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0279510,13
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0184230,11
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0203160,07
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0132940,05
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,0229390,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0234570,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0715680,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0673700,04
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0315330,04
VEM Para Piyasası EYF0,0679840,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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