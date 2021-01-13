Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0256910,20Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0729460,11Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.