Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

13.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:30
Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0256910,20Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0729460,11Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0256910,20
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0729460,11
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0728630,07
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0240220,05
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0262940,04
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0218890,26
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0183600,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0466721,70
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0567291,60
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0352621,44
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0808571,38
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0579491,29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1054550,85
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0302750,76
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0480240,70
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0330130,69
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0677110,63
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0393960,76
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0273420,72
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0665210,72
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0469190,68
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0320860,40
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0481520,88
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0457680,88
NN Hay. Em. Altın EYF0,0290140,88
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0467540,88
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0468230,87
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0315080,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0274860,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0257280,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0651440,05
VEM Para Piyasası EYF0,0679330,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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