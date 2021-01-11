En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

11.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:08
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,43 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,20 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,43 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,20 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0457192,43
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0581612,42
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0526782,20
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1095492,00
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1091041,99
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1027351,85
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0323411,81
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1300081,80
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1838821,79
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0874301,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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