En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,43 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,20 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.