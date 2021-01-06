En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

06.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:09
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,09 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,09 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0541521,45
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0447301,33
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0160221,09
NN Hay. Em. Altın EYF0,0299901,06
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0484031,06
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0497421,05
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0473171,05
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0483281,05
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0532311,04
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0452401,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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