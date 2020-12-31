Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika ekonomi haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,071608-0,79Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,063927-0,67MetLife Em. ve Hay. K.D.B.