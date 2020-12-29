BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0309300,18VEM Borçlanma Araçları EYF0,0254760,11AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç.