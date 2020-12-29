BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

29.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:46
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0309300,18VEM Borçlanma Araçları EYF0,0254760,11AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0309300,18
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0254760,11
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0630800,10
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0723910,07
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,0781220,07
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0212160,45
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0179460,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0509261,89
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0530911,63
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0778281,13
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1186571,13
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0910011,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0286050,88
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,0368300,87
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0454540,83
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0159670,74
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0314680,73
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0375580,83
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0260820,81
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0444800,56
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0376630,53
VEM Katılım Standart EYF0,0317720,51
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0700580,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0709050,05
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0725580,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0668930,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0710690,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:46:15. #1.15#
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