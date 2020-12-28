Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

28.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:32
Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0811470,32Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0308740,32AvivaSA Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0811470,32
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0308740,32
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0630190,29
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0705430,28
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0741780,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0769570,62
VEM Hisse Senedi EYF0,1027740,45
HEM Hisse Senedi EYF0,0263040,42
ZEM Hisse Senedi EYF0,0272800,40
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0344380,31
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Dinamik Değişken Grup EYF0,0507290,81
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0200690,77
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0202220,57
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0209370,53
VEM Dinamik Değişken EYF0,0747050,51
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0139680,84
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0372470,46
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0258730,46
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0442330,41
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0629360,37
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0725260,13
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0708720,13
VEM Para Piyasası EYF0,0674820,13
ZEM Para Piyasası EYF0,0273040,13
HEM Para Piyasası EYF0,0246190,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:48:24. #1.15#
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