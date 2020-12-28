Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0811470,32Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0308740,32AvivaSA Em. ve Hay.