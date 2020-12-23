Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

23.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:10
Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0307770,26Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0307770,26
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0208720,21
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0206630,21
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0322430,21
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0517120,21
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0210580,38
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0178610,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0509642,34
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1155612,00
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1714031,88
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0896221,86
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0337251,82
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0296791,77
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0278351,55
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0308161,32
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0157511,23
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,0989741,22
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0364681,35
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0253331,30
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0437391,11
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0622501,03
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0178900,55
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0698940,06
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0281840,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0312400,04
ZEM Para Piyasası EYF0,0272480,04
VEM Para Piyasası EYF0,0673430,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Engin Altay Meral Danış Beştaş Ahmet Ünal Çeviköz Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Serdar Ortaç Coşkun Sabah
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mbwana Samatta
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 15:10:12. #1.15#
title