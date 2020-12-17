Son dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0508980,21ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0547750,21Anadolu Hayat Em. Bir.