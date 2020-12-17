Son dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
17.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:16
Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0508980,21ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0547750,21Anadolu Hayat Em. Bir.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050898
|0,21
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,054775
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,126295
|0,21
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,077731
|0,20
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,077597
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,033462
|0,29
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,075749
|0,23
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037753
|0,19
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,159348
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,099014
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020004
|1,30
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,012182
|0,41
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,029055
|0,41
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,021350
|0,38
|Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,025933
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,026872
|0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,017636
|0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019543
|0,30
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026626
|0,25
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022012
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053076
|0,68
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,051060
|0,64
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,051408
|0,63
|VEM Altın Katılım EYF
|0,053199
|0,63
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049242
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027182
|0,03
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067176
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,071420
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,074684
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031168
|0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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