BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

14.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:46
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1011141,23Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0972881,17Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1011141,23
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0972881,17
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0572591,04
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0546760,98
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1015010,94
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0179650,94
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0208830,69
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0539352,41
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0783971,95
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1301691,87
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0872581,80
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1348491,63
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1852881,28
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1032501,23
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1305721,18
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0283871,16
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0816911,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0614321,43
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0431701,37
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0297661,04
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0248470,85
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0357730,84
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0514212,00
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0527911,84
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0546031,68
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0467181,67
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0492491,63
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0311300,15
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0280880,15
ZEM Para Piyasası EYF0,0271500,14
VEM Para Piyasası EYF0,0670960,14
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0706610,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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