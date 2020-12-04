BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

04.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:34
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0996801,15Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0567001,08Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0996801,15
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0567001,08
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0959701,06
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0767270,92
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1132780,87
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0177280,61
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0205370,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0518251,58
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0502310,84
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0305760,82
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0449250,75
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0314240,64
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0198802,47
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1833751,02
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1295331,00
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1022661,00
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0279380,94
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0293400,56
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0195920,44
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0411590,43
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0586270,40
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0279270,40
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0487311,64
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0501821,64
NN Hay. Em. Altın EYF0,0302591,64
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0485241,64
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0474601,63
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0310080,04
ZEM Para Piyasası EYF0,0270380,04
HEM Para Piyasası EYF0,0243810,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0710820,04
VEM Para Piyasası EYF0,0668170,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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