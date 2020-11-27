BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
27.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:58
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0717650,05Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0259160,05AvivaSA Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,071765
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,025916
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023606
|0,04
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025082
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,062628
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020580
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,093431
|1,37
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,093147
|1,37
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,083723
|1,34
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,035625
|1,28
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,150543
|1,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,027302
|1,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,079534
|0,97
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,026322
|0,92
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,030096
|0,86
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,015221
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,034679
|1,23
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,024127
|1,22
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,058632
|0,81
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017201
|0,80
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019894
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,071660
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,070029
|0,04
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026970
|0,04
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024320
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,066100
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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