BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

27.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:58
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0717650,05Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0259160,05AvivaSA Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0717650,05
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0259160,05
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0236060,04
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0250820,03
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0626280,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0205800,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0934311,37
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0931471,37
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0837231,34
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0356251,28
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1505431,28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0273021,15
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0795340,97
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0263220,92
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0300960,86
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0152210,83
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0346791,23
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0241271,22
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0586320,81
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0172010,80
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0198940,75
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0716600,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0700290,04
ZEM Para Piyasası EYF0,0269700,04
HEM Para Piyasası EYF0,0243200,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0661000,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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