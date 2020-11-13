En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,17 ile "ZEM Katkı EYF", "VEM Katkı EYF" ve yüzde 1,16 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.