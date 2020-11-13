En fazla kazandıran BES fonları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

En fazla kazandıran BES fonları

13.11.2020 14:49 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:49
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,17 ile "ZEM Katkı EYF", "VEM Katkı EYF" ve yüzde 1,16 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,17 ile "ZEM Katkı EYF", "VEM Katkı EYF" ve yüzde 1,16 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
ZEM Katkı EYF0,0204491,17
VEM Katkı EYF0,0192671,17
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0201721,16
HEM Katkı EYF0,0190721,16
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0216131,16
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0201781,12
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0198941,08
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0210101,01
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0197961,01
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0205840,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu
Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu
Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk
Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk
Iğdır 'Canlı Hayvan Pazarı' haftada beş gün açık olacak
Iğdır 'Canlı Hayvan Pazarı' haftada beş gün açık olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Lütfi Elvan Donald Trump Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Madonna Şener Şen Ezgi Mola Ferzan Özpetek
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Cenk Tosun Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Daha Fazla Ölü Türk Asker Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 14:52:43. #1.15#
title