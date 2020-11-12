En fazla kazandıran BES fonları
12.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:23
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,93 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 3,88 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,93 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 3,88 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,079687
|3,93
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088510
|3,88
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,088729
|3,88
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,028332
|3,87
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,091613
|3,87
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,023451
|3,83
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,024317
|3,82
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,143259
|3,61
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,033891
|3,60
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,153352
|3,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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