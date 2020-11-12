En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,93 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 3,88 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.