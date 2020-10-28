En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,39 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,58 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,39 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,58 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067439 3,39 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,096366 1,58 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,040893 1,49 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090401 1,39 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048395 1,34 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,120275 1,34 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096826 1,32 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040971 1,32 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,099230 1,31 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,093124 1,30 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara