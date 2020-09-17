En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,57 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF", yüzde 0,56 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF", yüzde 0,56 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,57 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF", yüzde 0,56 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF", yüzde 0,56 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029563 0,57 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020524 0,56 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046913 0,56 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,022203 0,54 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032963 0,45 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018476 0,40 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,044349 0,34 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,025841 0,29 BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,013986 0,29 HEM Katılım Katkı EYF 0,023790 0,28 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA