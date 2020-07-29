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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,30 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,85 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,66 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

En fazla kazandıran BES fonları
29.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:32

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,30 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,85 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,66 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013854 1,30
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040388 0,85
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,046021 0,66
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028131 0,62
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025172 0,59
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047682 0,57
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045732 0,55
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,043906 0,55
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,044903 0,51
NN Hay. Em. Altın EYF 0,027848 0,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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