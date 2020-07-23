En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,99 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Allianz Hayat Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,99 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Allianz Hayat Em. Altın EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,026581 1,99 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,042727 1,99 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,041878 1,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,042856 1,99 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,044212 1,98 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040082 1,98 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,042246 1,98 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,047189 1,97 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,043637 1,97 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,013493 1,96 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA