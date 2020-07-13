En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,54 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,23 "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,54 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,23 "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018983 1,36 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,084538 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,062991 0,23 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063225 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060981 0,17 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076734 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033998 0,16 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018346 0,16 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018525 0,16 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033865 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA