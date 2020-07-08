En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,19 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,12 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,93 "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,19 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,12 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,93 "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059630 3,19 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,026824 1,12 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,043717 0,93 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037020 0,91 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,029016 0,88 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,113411 0,81 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,069021 0,81 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,147790 0,81 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,130505 0,81 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019237 0,72 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA