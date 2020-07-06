En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,40 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,40 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019684 0,69 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020056 0,40 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028888 0,40 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013567 0,35 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041636 0,34 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,121501 0,34 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,061141 0,33 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,084707 0,31 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,084233 0,31 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044491 0,31 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA