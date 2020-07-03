En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,29 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,46 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,09 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,29 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,46 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,09 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056908 3,29 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038468 2,46 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019976 2,09 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028774 2,08 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,042710 1,99 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030040 1,97 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040127 1,71 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033275 1,57 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,042836 1,50 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,026281 1,46 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA