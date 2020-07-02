En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,99 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,72 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,99 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,72 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032761 1,11 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037545 0,99 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025082 0,72 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027591 0,68 NN Hay. Em. Altın EYF 0,025545 0,67 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041061 0,66 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,038526 0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,042483 0,66 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,040610 0,66 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,045358 0,66 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA