En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,99 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,72 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.
02.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:24
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,99 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,72 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032761
|1,11
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037545
|0,99
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025082
|0,72
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,027591
|0,68
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025545
|0,67
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041061
|0,66
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,038526
|0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,042483
|0,66
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,040610
|0,66
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,045358
|0,66
Kaynak: AA