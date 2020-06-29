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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

En fazla kazandıran BES fonları
29.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:37

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035525 1,10
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038228 0,95
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118688 0,92
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079812 0,92
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077713 0,90
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103692 0,87
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041410 0,85
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117331 0,83
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053996 0,81
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044235 0,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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