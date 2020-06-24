En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,10 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,10 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038631 1,58 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033599 1,56 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,089668 1,10 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054310 1,01 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019386 0,98 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035130 0,94 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,146896 0,86 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,081620 0,85 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,102460 0,79 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,086107 0,74 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA