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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,09 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 1,66 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 1,65 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

En fazla kazandıran BES fonları
19.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:31

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,09 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 1,66 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 1,65 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019048 6,09
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025500 1,66
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,077690 1,65
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077847 1,64
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,106992 1,53
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,065163 1,52
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,123221 1,52
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,139542 1,52
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,101015 1,52
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,136392 1,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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