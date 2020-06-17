En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,99 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,90 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 2,54 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,99 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,90 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 2,54 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037890 3,99 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,088271 2,90 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,144407 2,54 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,080121 2,45 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,100584 2,40 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027239 1,77 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037278 1,70 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018972 1,64 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027331 1,64 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,062953 1,58 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA