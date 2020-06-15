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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,91 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,52 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,90 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

En fazla kazandıran BES fonları
15.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:36

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,91 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,52 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,90 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032414 1,91
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036985 1,52
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026941 0,90
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018701 0,90
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019208 0,88
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020907 0,87
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079098 0,87
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020219 0,86
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082827 0,82
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037500 0,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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