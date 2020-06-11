En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,17 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,14 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,10 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,17 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,14 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,10 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,051352 1,17 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036486 1,14 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082436 1,10 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018887 1,09 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,079961 0,93 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,144061 0,92 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040599 0,91 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024416 0,91 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039246 0,90 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,038828 0,90 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA