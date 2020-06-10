En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,78 ile "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,78 ile "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,040028 0,79 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024457 0,79 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039716 0,78 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038099 0,77 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040234 0,77 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,041457 0,77 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024197 0,77 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,038895 0,77 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,039007 0,77 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,042982 0,77 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA