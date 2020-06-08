En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,41 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 3,20 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,02 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,41 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 3,20 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,02 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038617 3,41 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033407 3,20 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,063461 2,02 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017766 1,78 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,088456 1,50 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079408 1,30 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075939 1,29 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045251 1,21 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081525 1,09 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041232 1,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA