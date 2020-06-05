En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,84 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,79 ile "Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,84 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,79 ile "Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,083094 1,19 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025027 0,84 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,082677 0,79 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,119360 0,77 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,087147 0,77 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,043679 0,74 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,078584 0,72 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012022 0,70 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102304 0,69 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,080645 0,69 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA